قريباً.. السكر ومواد غذائية أخرى على البطاقة الذكية

قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، إنه سيتم توزيع السكر ومواد غذائية أخرى على البطاقة الذكية.



وأضاف شعيب خلال لقاء تلفزيوني على شاشة السورية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وصلت إلى مراحل متقدمة بدراسة الموضوع، وأن التنفيذ سيكون قريبا.



وأوضح شعيب أن الدوافع لتوزيع المواد الأساسية بطريقة البطاقة الذكية، هي الاستهلاك غير الوا

عي من قبل المواطنين، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى شراء كميات فائضة عن حاجتهم بسبب الخوف من انقطاع المادة.



يذكر أن مادة السكر تباع في المؤسسات التابعة للسورية للتجارة بسعر 230 ليرة سورية، لكنها غالبا مفقودة، بيما تباع في السوق بسعر 275 ليرة سورية ومتوفرة بكثرة.