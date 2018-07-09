قريبا.. واتساب يحذرك عند وصول رسالة تتضمن “لينك” مشبوه

مع استخدام المجرمين والعناصر المضادة للمجتمع بشكل متزايد لتطبيق واتس آب لمشاركة رسائل مزيفة من خلال الدردشة الجماعية، تخطط الشركة لإضافة ميزات جديدة للتحقق من إساءة استخدام تطبيقها، إذ يقال أنها تختبر ميزة جديدة ستنبه مستخدمى الأخبار المزيفة التى يتم إرسالها داخل الجروبات، فمن الآن فصاعدًا، سيتحقق واتس آب تلقائيًا من مصداقية روابط موقع الويب التى تتم مشاركتها من خلال ميزة “Suspicious Link” القادمة.

وبمجرد وصول هذه الميزة، سيقوم التطبيق بإجراء فحص الخلفية للرابط إلى موقع الويب وسيقوم بتنبيهك إذا وجد شيئًا مريبًا، فى اللحظة التى تتلقى فيها رابطًا إلى موقع ويب على واتس آب.



وعندما يكشف واتس آب عن رابط مشبوه، فإن الرسالة ستحمل علامة حمراء، وستشير العلامة الحمراء إلى أنها إما رابط غير مرغوب فيه أو رابط تصيد احتيالى أو يعيد التوجيه إلى موقع ويب إخبارى مزيف، وفى بعض الأحيان يمكن لروابط الجهات الخارجية إعادة التوجيه إلى موقع ويب ضار يقوم بتنزيل برامج ضارة فى الخلفية.



تم رصد هذه الميزة فى إصدار بيتا WhatsApp 2.18.204، لذا قد تصل قريبا إلى تطبيق الدردشة، إذ تحاول الشركة جاهدة الحد من خطر الأخبار المزيفة التى يتم تداولها على منصتها لبعض الوقت.



اليوم السابع