قريبا .. مسابقة لتعيين 120 عضو هيئة فنية في جامعة طرطوس

بين رئيس جامعة طرطوس عصام الداليْ أنه من المقرر الإعلان قريبا جداً عن مسابقة أعضاء الهيئة الفنية لتعيين 125 من حملة شهادة الماجستير في عدد من التخصصات، على أن تصدر الشروط كاملة لإتاحة الفرصة للتسجيل.



ولفت الدالي إلى أنه تم إلغاء إعلان المسابقة الماضية وذلك بسبب التوسع في التخصصات بالكليات، مع وصول شكاوى سابقة بتفصيل التخصصات على مقاس البعض، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراء بطلب التوسع في التخصصات وإلغاء المسابقة.



وكانت وجهة وزارة التعليم العالي بضرورة إجراء مسابقات لتعيين أعضاء هيئة فنية في مختلف جامعات القطر، ليلحقها طلب الإعلان عن مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات بعدد من التخصصات وخاصة التي تعاني نقصا ملحوظاً بالأساتذة، علما أن التعليم العالي أكدت أن مسابقة أعضاء الهيئة الفنية تصدر خلال الشهر القادم.



الوطن أون لاين