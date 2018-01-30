قريبا في سورية.. أربع وسائل للدفع الالكتروني خلال 2018..منها الجوال

أكدّ وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنه سيتم إصدار نظام للدفع الإلكتروني خلال العام الحالي، وذلك عن طريق أربع وسائل للدفع الإلكتروني بهدف الحصول على ضريبة المبيعات، لافتاً إلى أنه سيتم فرض ضريبة بسيطة على المواد التي يتم شراؤها إلكترونياً، حيث يقوم المواطن بوضع رقم حسابه تحت رقم حساب البائع أو الصيدلي أو الطبيب، بحيث تخرج ثمن السلعة من حساب المواطن إلى حساب البائع كما يفعل حالياً، مؤكداً أنه في الوزارة حساب البائع مراقب من قبل الوزارة بشكل كبير، وكل هذه الإجراءات سوف يتتبعها إصدار قوانين.

في فترة الحرب هناك أشخاص كثيرون قاموا بتهريب العملة السورية إلى الخارج من أجل الضغط على البلاد، لكن حالياً ومع تطبيق عملية الدفع الإلكتروني لا يستطيع أي شخص الضغط وذلك لأنّ الأموال موجودة في البنك، وكل شخص موجود في الخارج لن يستفيد منه، وهذا حقق ميزات للاقتصاد الوطني، وعندها نستطيع أن نفتح القروض في المصارف حسبما قاله وزير المالية، علماً أنّ كل دول العالم تعمل بهذا النظام، مشددا ً على ضرورة وعي المواطن وتعاونه مع الوزارة لتسهيل تطبيق هذا النظام، وأنه في حال تم استخدام 30% فقط من المواطنين لهذا النظام في السنة الأولى لتطبيقه ستكون الأمور على مايرام، مبيناً أن الاستخدام يكون من خلال إرسال رسالة إلى «ناشونال سويتش» الذي يتيح امكانية فتح حسابات لأعداد لا حصر لها من المواطنين، مشيراً إلى أن عدد الموظفين الحاليين إضافة للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين يبلغ حوالي مليونين ونصف المليون يتقاضون رواتب من الدولة، إذا توجهوا إلى المصارف هذا ما يعني أنهم يستطيعون تحريك الأموال فيها في حال استخدامهم الدفع الإلكتروني، كاشفاً أنه يوجد نحو ألف مليار ليرة قيمة رواتب موجودة في البنوك، علماً أن الوزارة وضعت خطة الانتهاء من هذا النظام في نهاية العام الحالي، إلا أنه يتم العمل على تسريعه ليكون جاهزاً قبل المدة المحددة، هذا تزامناً مع تطوير النظام الضريبي في سورية.