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قريبا في سوريا... بدء عمليات زرع الرئة المعقدة

أعلن مدير مستشفى "المواساة"، ياسر أمين، أن أكبر مستشفى في سوريا، وهي في دمشق، تخطط لإجراء عمليات زرع الرئة المعقدة في المستقبل القريب، بينما يعتمد الأطباء السوريون على مساعدة زملائهم الروس في تعلم الخبرة.


وقال أمين: "يعتزم أطبائنا إجراء عمليات زراعة الكبد والرئة...نحن ندعو الزملاء الأجانب لتبادل الخبرات في سوريا، ولكن لا يتفق الجميع على ذلك، وليس لدى الجميع فرصة للحضور. لكن الخبراء يأتون إلينا من روسيا. نحن نقدر ذلك حقا".


وأضاف مدير المستشفى أن العمليات الأولى من هذا النوع ستصبح ممكنة مع ظهور مبنى جديد يضم سبع غرف عمليات و 170 سريراً ثابتاً بحلول نهاية العام.


بدأ تشييد المبنى في عام 2009، ولكن بسبب الحرب، توقف البناء لعدة سنوات. تبلغ تكلفة المشروع 7 مليارات ليرة سورية (16 مليون دولار) ، وتقدر المعدات الطبية بنفس المبلغ تقريبًا. لقد تم نقلها من لبنان المجاورة، وكذلك من روسيا وإيران والصين.


وأشار أمين إلى أنه مع ذلك، حتى في دولة فيها حرب، تحاول "المواساة" الحفاظ على مستوى عالٍ من العلاج في المناطق المهمة - على مدار العام الماضي، تم تحديث أقسام الطوارئ والإنعاش، وظهرت معدات جديدة في قسم الحروق.
وقال المدير: "إضافة إلى ذلك، نحن مهتمون بتطوير القسم الجراحي، وكذلك قسم الخلايا الجذعية"، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، يوجد مشكلة في عدد الأخصائيين: فقد رحل العديد من المتخصصين من الدرجة العالية إلى الخارج أثناء الحرب.


تأسس مستشفى المواساة الجامعي بدمشق عام 1958. يتكون أكبر مجمع للمستشفيات في سوريا من أربعة مبانٍ ويحتوي على 44 غرفة عمليات و 860 سرير للمرضى؛ ويعمل 1.7 ألف طبيب و 3.5 ألف ممرض هنا. حتى خلال أكثر الأعمال القتالية النشطة في سوريا، استقبل المستشفى المرضى من جميع أنحاء البلاد. يتم إجراء حوالي 50 عملية هنا يوميًا، ويوجد حوالي 400 شخص في المستشفى، بينما كان الرقم خلال العمليات العسكرية الأكثر نشاطًا ضعف هذا العدد. على الرغم من الوضع الصعب في البلاد، فإن العلاج مجاني.