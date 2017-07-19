قروض لأصحاب المنشآت السياحية

جولات ميدانية قام بها وزير السياحة والمعنيون في القطاع السياحي وقفت على أحوال المنشآت السياحية في محور ريف دمشق الغربي، كما تخللتها لقاءات مع أصحاب المنشآت بهدف تذليل الصعوبات ضمن الإمكانيات المتاحة في ظل إعادة انعاش القطاع السياحي.

وفي هذا الإطار بين وزير السياحة المهندس بشر يازجي خلال اجتماع تخصصي للجنة المتابعة الوزارية المكلفة بإعادة تشغيل المنشآت السياحية في محور ريف دمشق الغربي ضمت كلاً من الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي والدكتور مأمون حمدان وزير المالية بحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم مع أصحاب المنشآت الراغبين بجدولة القروض ومنح قروض تشغيلية أنه بعد ما تم توصيف كل منشأة بشكل موثق سيتم عرضها على اللجنة وأنه خلال الاجتماع تم التوصل إلى آلية عمل للمنشآت وتفاصيل الإقراض ولا سيما أن أغلب المنشآت لديهم حالات خاصة سيتم طرحها في المجلس الأعلى للاستثمار من أجل اتخاذ القرار اللازم والسرعة بالإقراض بالقروض التشغيلية.‏

وزير السياحة أكد أن المنشآت السياحية هي منشآت اقتصادية لا تقل أهميتها عن أي منشأة صناعية وعودتها للعمل ترفد خزينة الدولة وتؤمن فرص عمل وتقدم خدمات اجتماعية.‏

وزير التعليم العالي بدوره أشار إلى أن اللقاء من أجل تذليل صعوبات القروض المتعثرة ولا سيما أن أصحاب المنشآت بحاجة لدعم الحكومة، لافتاً إلى أن وزارة السياحة لديها دراسة كاملة لكل منشأة وسيتم تقديم طلب يتضمن توصيف الحالة ومقترحاتها والقروض، وستتم دراسة القروض التشغيلية من قبل مجلس الوزراء وتشجيع أصحاب المنشآت على مباشرة عملهم.‏

من جانبه أوضح وزير المالية أن الحكومة تهتم بعودة الألق للسياحة وتأمين الخدمات مشيراً إلى أن الاجتماع هو لدراسة الوضع الحالي ومنح أصحاب المنشآت قروضاً تمكنهم من الإقلاع بأسرع وقت ممكن.‏



المصدر : الثورة