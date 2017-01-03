قروض توفير السويداء تتجاوز الـ 3 ر1 مليار ليرة خلال العام الماضي

بلغ عدد المستفيدين من قروض مصرف التوفير بالسويداء والمكتب التابع له بمدينة صلخد خلال العام الماضي 3399 مواطنا من العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وذلك بمبلغ إجمالي قدره 303ر1 مليار ليرة.



و بين مدير المصرف بسام السليم أن القروض الممنوحة توزعت بواقع 3004 قروض عبر مقر الفرع بقيمة 149ر1 مليار ليرة و395 قرضا عن طريق مكتب صلخد بقيمة 102ر154 مليون ليرة.



واشار إلى أن القروض الممنوحة شملت 2392 موظفا و240 متقاعدا و767 عسكريين بسقوف قدرها للقرض الواحد 500 ألف ليرة للمدنيين والعسكريين و200 ألف ليرة للمتقاعدين.



وكان مصرف التوفير بالسويداء منح عام 2015 عبر مكتبه والمكتب التابع له بمدينة صلخد 6148 قرضا بمبلغ إجمالي قدره مليار و823 مليونا و208 آلاف ليرة.

سانا