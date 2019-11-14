قروض بفائدة مدعومة 5 بالمئة يدفعها الفلاح و7بالمئة تدفعها الحكومة

تجاوزت قيم القروض التي منحها المصرف الزراعي منذ بداية العام الجاري (2019) وحتى نهاية تشرين الأول 263.3 مليار ليرة سورية، وهو ما يمثل 141% من إجمالي خطة الإقراض.



وتوزعت المبالغ المقرضة على 9.5 مليارات ليرة قروض المصرف للفلاحين، و10 مليارات ليرة قروض لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار، ونحو 200 مليار ليرة قروض لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب، و43.7 مليار ليرة قروض لمؤسسة الأعلاف، أي إن قروض الحكومة قاربت 254 مليار ليرة.



وبحسب تقرير للمصرف، فقد تجاوز إجمالي الودائع لدى المصرف 65.9 مليار ليرة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، منها 57 مليار ليرة ودائع تحت الطلب، و932 مليون ليرة ودائع لأجل، و790 مليون ليرة ودائع التوفير، ونحو 62 مليون ليرة على شكل حسابات مجمدة.



و كشف مدير لدى المصرف عن استجرار كميات كبيرة من الأسمدة تغطي الاحتياجات المحلية للمزارعين، مؤكداً توافر هذه الأسمدة لدى مستودعات المصرف، وأنه يمكن تسوقها عبر البيع للمزارعين نقداً أو وفق تمويل المصرف من خلال القروض القصيرة، إذ تجاوزت مبيعات الأسمدة لدى المصرف خلال الشهر الماضي (تشرين الأول) 71 ألف طن، بقيمة 11.3 مليار ليرة، منها 24 ألف طن من الأسمدة السوبر فوسفات بقيمة 3.7 مليارات ليرة، ونحو 35 ألف طن من أسمدة اليوريا بقيمة 6 مليارات ليرة، ونحو 402 طن من أسمدة نترات الأمونيوم، وقرابة 9.7 آلاف طن من أسمدة نترات الأمونيوم، و625 طن من أسمدة سلفات البوتاس.



وعن بعض القروض التي تدعمها الحكومة لجهة أسعار الفائدة بين أن هناك حزمة من المشاريع الحيوية التي تحتاج لتمويل سيتم تخفيض سعر الفائدة على المزارع المستفيد من هذه القروض، إذ يدفع نسبة 5%، في حين تتحمل الحكومة 7%، كما يتم العمل على إنجاز مذكرة تفاهم مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لبيان آليات منح وتسديد هذه التمويلات، وأن المصرف جاهز لتنفيذ التوجهات الحكومية التي من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع الزراعي.





ولفت إلى أنه تم العمل على مشروع تطوير بيئة العمل الخاص بمركز المعطيات الرئيس لدى المصرف، ومشروع لزيادة الحجوم التخزينية في وحدة التخزين ومشروع خاص لتأمين نظام تبادل مراسلات إلكتروني، ومشروع تطوير مراكز ربط الفروع مع مركز المعطيات الرئيس لدى المصرف، وتشكيل لجنة لإعداد دفتر الشروط الفنية للمشروع الخاصة بتطوير شبكة الاتصالات والعمل على تأمين الدعم الفني للبرمجيات المطورة للفروع.



الوطن