قرض للموظفين بقيمة 50 ألف لشراء حاجيات عيد الأضحى

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماه عن قرض بقيمة 50 ألف ليرة سورية للقطاع الحكومي لشراء حاجيات عيد الأضحى والتقسيط موزع على 10 أشهر.



وقال مدير فرع السورية للتجارة في حماة بسام سلامي إنه “تم طرح تشكيلة سلعية متنوعة من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية استعداداً لعيد الأضحى”.



وأكد سلامي “توفير كل ما تحتاج إليه الأسرة بهذه المناسبة، وبأسعار تقل عن مثيلها في الأسواق بنسبة 10 بالمئة”.



وأضاف سلامي أنه “تم تزويد مجمعات الاستهلاكية وصالاتها في حماة والمناطق، بالزيوت والسمون والبقوليات والسكر والشاي والرز ورب البندورة والمعكرونة والشعيرية وبالاحتياجات المطبخية والأدوات الكهربائية الناعمة”.



وأشار إلى “إمكانية شراء العاملين في الدولة لهذه المواد بالتقسيط بمبلغ 50 ألف ليرة لمدة 10 أشهر، ولغير العاملين في الدولة بضمانة كفيلين من العاملين في الدولة”.



وكشف عن مبادرة جديدة للفرع هذا العام، وهي ذبح الأضاحي لمن يرغب من المواطنين وتقديم لحومها لهم مغلفة، وذلك تحت إشراف طبي بيطري، وبسعر التكلفة للحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع وأمام المنازل التي يقدم عليها الكثير من مواطني حماة”.



وعن مبيعات الفرع منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه قال سلامي “بلغت مبيعاتها من بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي 2.1 مليار ليرة”.



وسبق أن وفرت السورية للتجارة سابقاً عدة عروض تقسيط للعاملين في الدولة لمدة 10 أشهر لتأمين القرطاسية والمواد المدرسية وشراء السجاد و الأدوات الكهربائية من صالاتها.



و “المؤسسة السورية للتجارة- السورية للتجارة” هي نتاج دمج المؤسسة العامة الاستهلاكية و المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة وترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك, مقرها الرئيسي مدينة دمشق، وفقاً لمرسوم رئاسي صدر في كانون الثاني 2017.



وتمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع “جملة.. نصف جملة.. مفرق” والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول.