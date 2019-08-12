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قرض بقيمة 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة..

 أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن عروض بيع بالتقسيط لكل العاملين بالدولة بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، تسدد على أقساط لمدة 10 أشهر وذلك بمناسبة عيد الأضحى وقدوم العام الدراسي الجديد.


أحمد نجم مدير عام المؤسسة أكد أنه يمكن للعاملين في الدولة الاستفادة من العرض بمبلغ 50 ألف ليرة سورية لشراء ألبسة وأحذية ومواد غذائية، و50 ألف ليرة سورية أخرى لشراء المستلزمات المدرسية من قرطاسية وألبسة وأحذية وحقائب “دون الحاجة إلى كفيل”


ولفت نجم إلى أن السورية للتجارة توفر في جميع صالاتها وفروعها بالمحافظات تشكيلة واسعة من المواد التموينية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية والمنزلية.


وبين نجم بأن المؤسسة قامت بطرح تشكيلة واسعة ومتنوعة من المواد الغذائية، وخاصة التي لها علاقة مباشرة بالعيد مثل السكر والزيوت والسمون والحلويات والسكاكر والمكسرات وبأسعار مقبولة ومناسبة.


وفي السياق، لفت نجم إلى أنه يتم تسيير دوريات من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على المحال، لأخذ عينات عشوائية من المواد والسلع للتأكد من سلامتها، إضافة إلى مراقبة الأسعار والتشدد في العقوبات على المخالفين
كما أشار نجم إلى أن هذا العرض يشمل جميع فروع السورية للتجارة وبكافة المحافظات، مشيراً إلى أن عروض البيع هذه مستمرة طيلة أيام العيد وأيام التحضير للموسم الدراسي القادم.