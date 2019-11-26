قرض بقيمة مليون ل.س لمعلمي دمشق

كشف مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد خليل نجم، عن وجود مقترح لمنح المعلمين في دمشق قرضاً بقيمة مليون ليرة سورية، يقدم على شكل مواد من المؤسسة.



وبيّن نجم أن المقترح قدّمه له عضو مجلس الشعب عهد الكنج في اتصال هاتفي، مبيناً أن هذا الموضوع مازال في إطار مقترح مقدم من خلال اتصال تلفوني، ولا يوجد أي ترجمة عملية أو قانونية له على أرض الواقع، لكنه مرحب به وقابل للتنفيذ من قبل السورية للتجارة، مبدياً دعم المؤسسة لهذا المشروع لأنه يصب في مصلحة المعلمين.



كما أكد مدير السورية للتجارة أن المؤسسة مستعدة لتنفيذ مثل القرض مهما كان العدد المطلوب من القروض، في إطار نظام عملها، وضمن المواد التي تتعامل فيها.



ووقعت المؤسسة مع مصرف التسليف الشعبي مؤخراً اتفاقية، بحيث تؤمن السورية للتجارة السلع المعمرة (السلع ذات العمر الطويل كالبرادات والغسالات) للمواطنين، فيما يمنحهم المصرف القروض بسقف 500 ألف ليرة وفائدة 7% لمدة 3 سنوات.



وفي آذار الماضي، أعلنت السورية للتجارة عن فتح باب البيع بالتقسيط لكافة العاملين في الدولة بمناسبة عيدي الأم والمعلم، بمبلغ 50 ألف ليرة، وألزمت العامل بتسديده على 10 دفعات شهرية، بعد تقديم بيان راتب وكفيل.



الجدير بالذكر أن عدد صالات السورية للتجارة العاملة حالياً يبلغ 1100 صالة في كافة المحافظات، إضافةً إلى وجود 400 صالة خارج الخدمة، بمجموع 1500 صالة، ووجهت الحكومة مطلع أيلول 2019 بإيصال عددها إلى 3 آلاف صالة ومنفذ بيع خلال 3 أشهر.