قربي: الصحة سحبت مشروع قانون ترخيص المنشآت الطيبة من مجلس الشعب

بينما أعلن رئيس لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب صفوان قربي أن وزارة الصحة سحبت مشروع القانون المتعلق بترخيص المنشآت الطبية في البلاد، وصف نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن هذه الخطوة بالمعطلة لتطوير القطاع الصحي.

وقال قربي: تم إضافة تعديلات على مشروع القانون المشار إليه في نهاية الدور التشريعي الماضي للمجلس إلا أن وزارة الصحة سحبته على أساس أنها تريد إجراء صياغة جديدة له ومن ثم إرساله إلى الحكومة على أساس أنه مشروع جديد، مؤكداً أنه من تاريخ سحبه لم يأت أي مشروع جديد إلى المجلس.

من جهته قال حسن: إن النقابة طالبت بمشروع قانون ترخيص المنشآت الطبية لما له من دور كبير في تطوير القطاع الصحي مشيراً إلى أنه تمت مناقشته في لجنة الخدمات في مجلس الشعب إلا أنه لم تتحرك بعدها وزارة الصحة أي خطوة لإقراره. ورأى الحسن أن سحب مشروع القانون هو تعطيل لتطوير القطاع الصحي باعتبار أن المشروع يشتمل على تطوير القطاع بشكل كبير لما فيه من مواد تساهم في بناء المدن الطبية وتفتح آفاقاً جديدة مؤكداً أن الهدف هو تنظيم العمل وتطويره وسحبه يعتبر تأخيراً للعمل. وأضاف حسن: كان دورنا في مشروع القانون إبداء رأينا ولذلك نحن لا نعلم الأسباب التي دفعت الوزارة إلى سحب المشروع القانون داعيا الوزارة ألا تعمل منفردة لتطوير القطاع الصحي لأن الآلية الجماعية هي مستند تطوير أي قطاع وهذا ما يطبق في دول العالم. وبين حسن أن مشروع قانون ترخيص المنشآت الطبية كان سيساهم في فتح باب الاستثمار للقطاع الصحي عبر جلب المستثمرين لفتح منشآت طبية في البلاد ما يشكل خطوة كبيرة للعمل على تطوير المنشآت الصحية وبالتالي المضي نحو تطوير القطاع الصحي ولاسيما بعدما تعرض في الأزمة إلى استهداف ممنهج بتدمير الكثير من منشآته.

وفي سياق متصل أعلن الحسن أن النقابة ستعقد مؤتمرها العام القادم والمقرر انعقاده في الشهر الثالث في مدينة حلب والذي سيكون بعنوان هدفنا الأول حماية سورية، كاشفا عن وجود ألفي طبيب في المشافي لتقديم الخدامات الطبية.

وأكد حسن أن النقابة ستعمل على تعزيز عودة الأطباء إلى مدينة حلب والمساهمة في إعادة تأهيل المنشآت الطبية معتبرا أن المؤتمر القادم سيتضمن الكثير من المقررات التي تساهم في تطوير عمل الأطباء وبالتالي تطوير القطاع الصحي بشكل يساهم في إعادة بناء البلاد.

ولفت حسن إلى أن المؤتمر سيشارك فيه أفرع النقابة في المحافظات ما يساهم بسماع هموم الأطباء على مستوى البلاد للعمل على حلها عبر المقررات التي سيخرج بها المؤتمر.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن