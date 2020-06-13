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قرارات هامّة لدعم قطاع الدواجن في سورية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مصفوفة اقترحتها اللجنة الاقتصادية لدعم قطاع الدواجن، تضمنت تخصيص اعتمادات بقيمة 40 مليون يورو، لاستيراد المواد العلفية، من كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية، وذلك لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف، بغية توزيعها على المربين، كنوع من التدخل الإيجابي، وخلق حالة توازن في الأسواق المحلية. 


واشتملت المصفوفة، على تقديم التسهيلات للمربين باستيراد الأعلاف من الدول المجاورة، حسب طاقة التربية لديهم، وتخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي باعتماد الصور بدلاً من الوثائق الأصلية، بموجب تعهد لدى كاتب العدل بتأمين النسخ الأصلية خلال ٣ أشهر. ومن التسهيلات أيضاً، وضع آلية تسعير لكسبة فول الصويا المصنّعة محلياً، وتسعير المواد العلفية المستوردة والمحلية وفق التكلفة الحقيقية، أسوة بدول الجوار. 

 

 

الوطن