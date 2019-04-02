قرارات هامة لوزير الداخلية السوري بعد اجتماعه مدير إدارة المرور ورؤساء الفروع

اجتمع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون اليوم مع مدير إدارة المرور ورؤساء فروع المرور في المحافظات وأكد على :

– تنظيم وتسهيل حركة السير وتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطرق.



– الحرص على تطبيق أحكام قانون السير والمركبات بشكل عادل وبكل شفافية على الجميع.



– التعامل مع المواطنين بلباقة والعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم والسرعة في إنجاز واستخراج واستبدال شهادات القيادة وكافة المعاملات المرورية.



– بذل أقصى الجهود لتنظيم الحركة المرورية لمنع الاختناقات وخاصة أوقات الذروة.



– التأكيد على وضع كاميرات مراقبة السرعة الزائدة في أماكن ظاهرة ومرئية للسائقين بما يسهم في تخفيف حوادث السير والتنسيق مع الوحدات الشرطية لمتابعة وتعقب السيارات المشبوهة والمسروقة وضبطها .



– وضع خطة عمل متكاملة لمعالجة السلبيات وتلافيها وتعزيز الايجابيات.



– العمل على عقد دورات تدريبية ضمن كل فرع. لشرح الواجبات الوظيفية لعناصر المرور.



– التأكيد على قيم النزاهة والشجاعة والإخلاص في العمل .