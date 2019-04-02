الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

قرارات هامة لوزير الداخلية السوري بعد اجتماعه مدير إدارة المرور ورؤساء الفروع

اجتمع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون اليوم مع مدير إدارة المرور ورؤساء فروع المرور في المحافظات وأكد على :
 – تنظيم وتسهيل حركة السير وتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطرق.

– الحرص على تطبيق أحكام قانون السير والمركبات بشكل عادل وبكل شفافية على الجميع.

– التعامل مع المواطنين بلباقة والعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم والسرعة في إنجاز واستخراج واستبدال شهادات القيادة وكافة المعاملات المرورية.

– بذل أقصى الجهود لتنظيم الحركة المرورية لمنع الاختناقات وخاصة أوقات الذروة.

– التأكيد على وضع كاميرات مراقبة السرعة الزائدة في أماكن ظاهرة ومرئية للسائقين بما يسهم في تخفيف حوادث السير والتنسيق مع الوحدات الشرطية لمتابعة وتعقب السيارات المشبوهة والمسروقة وضبطها .

– وضع خطة عمل متكاملة لمعالجة السلبيات وتلافيها وتعزيز الايجابيات.

– العمل على عقد دورات تدريبية ضمن كل فرع. لشرح الواجبات الوظيفية لعناصر المرور.

– التأكيد على قيم النزاهة والشجاعة والإخلاص في العمل .