قرار مرتقب يسمح لمؤسسات الصرافة باستخدام حصيلة القطع لتلبية الطلب عليه وبيعها للمصارف

كشف مدير مسؤول في مصرف سورية المركزي عن قرار مرتقب يسمح لمؤسسات الصرافة باستخدام حصيلتها من القطع الأجنبي في تلبية الطلب عليه وفقاً للحالات المسموح بها، وبيعها للمصارف بدلاً من بيعها لمصرف سورية المركزي، على أن يشتري المصرف الفائض إن وجد، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وأن يقوم المصرف المركزي بالتدخل بشكل حقيقي في السوق وفقاً للدور المنوط به.

من جانبها أبدت مصادر في شركات الصرافة ارتياحها لهذا القرار في حال صدوره لكونه يساهم في استقرار سعر الصرف والحد من السوق السوداء، إذ يصبح لشركات الصرافة الحرية في بيع وشراء القطع وفق محددات المركزي.