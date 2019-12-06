قرار للأمم المتحدة يطالب “إسرائيل” بمغادرة الجولان المحتل

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة “إسرائيل” بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة.



وقالت وكالة “نوفوستي” إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضوا عن التصويت.



والقرار الذي تبنته الجمعية، يطالب “إسرائيل” بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من تموز 1967، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي.



واعتبرت الجمعية العامة قرار “إسرائيل” الصادر في 14 كاونو الأول 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلا ولاغيا.