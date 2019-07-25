قرار بإيقاف قبول الطلاب في جامعة بلاد الشام في الاختصاصات غير الشرعية

أصدر رئس مجلس التعليم العالي وزير التعليم العالي بسام ابراهيم قررا أوقف ‏بموجبه القبول في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية في الاختصاصات غير ‏الشرعية بدءا من تاريخ صدور القرار، على أن يستمر الطلاب المسجلون في هذه ‏الاختصاصات حتى التخرج.‏



ويحق للطلاب المسجلين في الجامعة في الاختصاصات غير الشرعية التحويل ‏المماثل في الجامعات الخاصة أو التعليم المفتوح أو الافتراضي أو تغيير قيدهم إلى ‏الاختصاصات الشرعية في الجامعة ذاتها وفق الاسس المعتمدة بهذا الشأن.‏

ولا يجوز نقل طلاب جدد إلى الاختصاصات غير الشرعية في هذه الجامعة بدءا ‏من تاريخ صدور القرار، كما يطلب إلى جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية موافاة ‏الوزارة بقوائم اسمية بالطلاب المسجلين في الاختصاصات غير الشرعية خلال ‏موعد اقصاه 1 ايلول.‏



كما تكلف مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة متابعة انجاز المطلوب، ويمكن ‏للجامعة افتتاح برامج دراسات عليا في الاختصاصات الشرعية بعد توافر ‏المستلزمات المادية والبشرية وبفق قواعد الاعتماد العلمي.‏



وأكدت مصادر في التعليم العالي " أن الهدف من القرار هو ‏تنظيم عمل الجامعة من الناحية التعليمية، في حصر قبول الطلاب في ‏الاختصاصات الشرعية فقط وعدم قبول أي طالب من تخصصات أخرى. ‏





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