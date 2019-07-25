قرار بإيقاف قبول الطلاب في جامعة بلاد الشام في الاختصاصات غير الشرعية
أصدر رئس مجلس التعليم العالي وزير التعليم العالي بسام ابراهيم قررا أوقف بموجبه القبول في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية في الاختصاصات غير الشرعية بدءا من تاريخ صدور القرار، على أن يستمر الطلاب المسجلون في هذه الاختصاصات حتى التخرج.
ويحق للطلاب المسجلين في الجامعة في الاختصاصات غير الشرعية التحويل المماثل في الجامعات الخاصة أو التعليم المفتوح أو الافتراضي أو تغيير قيدهم إلى الاختصاصات الشرعية في الجامعة ذاتها وفق الاسس المعتمدة بهذا الشأن.
ولا يجوز نقل طلاب جدد إلى الاختصاصات غير الشرعية في هذه الجامعة بدءا من تاريخ صدور القرار، كما يطلب إلى جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية موافاة الوزارة بقوائم اسمية بالطلاب المسجلين في الاختصاصات غير الشرعية خلال موعد اقصاه 1 ايلول.
كما تكلف مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة متابعة انجاز المطلوب، ويمكن للجامعة افتتاح برامج دراسات عليا في الاختصاصات الشرعية بعد توافر المستلزمات المادية والبشرية وبفق قواعد الاعتماد العلمي.
وأكدت مصادر في التعليم العالي " أن الهدف من القرار هو تنظيم عمل الجامعة من الناحية التعليمية، في حصر قبول الطلاب في الاختصاصات الشرعية فقط وعدم قبول أي طالب من تخصصات أخرى.
الوطن اون لاين