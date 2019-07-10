قرار بإلزام سائقي المركبات العامة في حلب بلباس موحد

أصدرت نقابة عمال النقل البري والجوي في حلب قراراً يقضي بالزام سائقي المركبات العامة بلباس موحد أثناء عملهم.



وبين نقيب عمال النقل البري والجوي بحلب أحمد ابراهيم أن “اللباس هو قميص سماوي وبنطال كحلي أو جينز أزرق، يجب على السائقين تأمينه”.



وأشار ابراهيم إلى أنه “تم تحديد مهلة حتى 1 – 8 – 2019 من أجل تأمين السائقين للباس والتقيد به، وتتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بعد التاريخ المذكور”.



وشرح ابراهيم أن “الهدف من القرار هو انهاء المظاهر غير اللائقة في لباس السائقين التي تظهر من قبل بعضهم، (الغلابية مثلاً)، وتوحيد اللباس بشكل جميل وحضاري”.



وأكد نقيب العمال أن “تطبيق القرار والزام السائقين به سيتم بالتتابع، ونأمل الالتزام التام والتعاون من قبلهم في توحيد اللباس، علماً أن فرع المرور سيكون الجهة المسؤولة عن مخالفة غير الملتزمين”.



يذكر أن الحد الأدنى لسعر بنطال جينز أزرق هو حوالي 5000 ليرة سورية، والقميص السماوي حوالي 2000 ليرة سورية، بمجموع 7 آلاف ليرة سورية لتوحيد لباس سائقي المركبات العمومية.



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