قراءة مادية وعلمانية لتاريخ علويّي سوريا

لا شك في أن العلويين هم الطائفة الأكثر وروداً ذكرها في هذه الأيام وفق ما يورد الكندي شتفن ونتر في كتابه «تاريخ العلويين ـــ من حلب الوسطى إلى الجمهورية التركية» (A history of the Alawis: from medieval Aleppo to the Turkish republic. pup, princeton 2016).