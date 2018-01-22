قذائف “عفرين” تصيب الداخل التركي وتقتل شخصا في الريحانية

تعرضت بلدات الريحانية وكيليس داخل الحدود التركية إلى قصف بقذائف الهاون مصدرها مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في رد أول على العدوان التركي على منطقة عفرين.





وأكدت وسائل إعلام تركية مقتل شخص في قصف على بلدة الريحانية في لواء اسكندرون المحتل غرب منطقة عفرين، كما أدت القذائف إلى أضرار في الأبنية والسيارات.





وحسب وسائل إعلام تركية فإن قصف الريحانية يأتي بعد ساعات من قصف مدفعي على مدينة كلس التركية الحدودية، نفذته ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية المتواجدة في عفرين، واقتصرت أضراره على المادية.





وكانت انقرة اطلقت أمس السبت عملية عسكرية ضد منطقة عفرين، عبر قواتها البرية بمساندة الطيران الحربي وميليشيا “درع الفرات” المدعومة تركيا والتي تضم فصائل إرهابية موالية لتركيا.





