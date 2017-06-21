قذائف على أحياء سكنية بدمشق وريفها

لحقت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف مناطق سكنية بدمشق وريفها في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.



وأشار مصدر في قيادة شرطة دمشق إلى سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة صباح اليوم على منطقتي البرامكة والسبع بحرات ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.



وأصيب أمس 4 أشخاص بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون والصاروخية منطقتي الكباس والعباسيين وحي كفرسوسة في دمشق.



وفي محافظة ريف دمشق بين مصدر في قيادة الشرطة في تصريح مماثل أن المجموعات المسلحة استهدفت ظهر اليوم بـ 8 قذائف صاروخية منطقة حرستا سقطت جميعها في محيط ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بأضرار مادية في المكان.



واستشهد شخص وأصيب 5 آخرون بجروح أمس الأول جراء اعتداء المجموعات المسلحة المنتشرة في عين ترما وبساتينها إلى الشمال من مدينة جرمانا في الغوطة الشرقية على منطقة الدخانية بريف دمشق.



ومنذ توقيعها في الخامس من الشهر الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريفي دمشق وحمص ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية.



وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول الماضي.

سانا