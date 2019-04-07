قذائف الإرهاب الصاروخية تستهدف قرى بريف حماة الشمالي وتوقع شهيدا وخسائر مادية

جددت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على بعض القرى الآمنة في ريف حماة الشمالي.



وأفاد مصدر ميداني باستشهاد مدني ووقوع دمار في المنازل نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم في ريف حماة الشمالي الغربي.



واستشهد أمس الأول مدني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.



إلى ذلك بين المصدر أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عدداً من منصات الإطلاق وأوقعت فى صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.



وتواصل التنظيمات الإرهابية التى ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.