قذائف إرهابية على محردة ومحطتها الحرارية

أطلقت المجموعات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي بالقرب من الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي بعد ظهر أمس الخميس عددا من القذائف الصاروخية سقطت في محيط مدينة محردة وفي محطة توليد كهرباء محردة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في مكان سقوطها.



وأصابت “أضرارا مادية كبيرة تجهيزات في المحطة جراء سقوط 4 قذائف صاروخية داخل سور المحطة ويجري العمل على إصلاحها من قبل الورشات المختصة”.



وردا على هذه الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري المتمركزة في المنطقة لحماية المدنيين ضربات مركزة على مصادر إطلاق القذائف ودمرت عددا من منصات الإطلاق وأوقعت خسائر في صفوف الإرهابيين.



واستشهد مدني وأصيب 4 آخرون بجروح صباح أمس الخميس 2/5/2019 نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالصواريخ على قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة ووقعت أمس أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم في اعتداء مماثل بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي.