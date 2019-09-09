قداس احتفالي بعيد ميلاد السيدة العذراء في دير سيدة صيدنايا البطريركي

أقيم في دير سيدة صيدنايا البطريركي قداس احتفالي كبير اليوم بمناسبة عيد ميلاد السيدة العذراء مريم ترأسه المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران لوقا الخوري.



وشارك في القداس المعاونان البطريركيان المطرانان موسى الخوري ويوحنا بطش ولفيف من الكهنة.



وأكد المطران بطش في كلمة بالمناسبة أن الشعب السوري متشبث ومتمسك بأرضه وجذوره ومبادئه ومتكل على رحمة الله الذي يغمره بمحبته لافتا إلى أن الاحتفال الذي يأتي اليوم في غمرة فرح النصر وتعافي بلدنا الحبيب هو احتفال بعيد محبة وثقة الأخ بأخيه.



وختم المطران بطش بالدعاء إلى الله تعالى أن تلين قلوبنا وأن يحل السلام على سورية والعالم كله.



وكان الاحتفال بعيد ميلاد السيدة العذراء انطلق مساء أمس بحضور شعبي لافت إلى جانب عدد كبير من مواطني دول عربية وأجنبية وتضمن موكبا جال شوارع البلدة وصولا إلى دير السيدة حيث أقيمت الصلاة بهذه المناسبة المباركة.