قداس إلهي في كنيسة الصليب المقدس بدمشق بمشاركة البطريرك يازجي وبطريرك صربيا

بحضور رسمي وكنسي وشعبي أقام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي والبطريرك إيريناوس بطريرك صربيا قداساً إلهياً في كنيسة الصليب المقدس بحي القصاع في دمشق.



وعاون البطريرك يوحنا العاشر والبطريرك إيريناوس في القداس الأساقفة موسى الخوري ولوقا الخوري وأفرام معلولي وثيودور غندور ويوحنا بطش وإيليا طعمة وديمتري شربك ومطران صور وصيدا ومرج عيون الياس كفوري ومطران عكار وتوابعها باسيليوس منصور ومطران حمص وتوابعها جورج أبو زخم ومطران زحلة وتوابعها أنطونيوس الصوري ومطران جبل لبنان سلوان موسي ومطران حماة وتوابعها نقولا بعلبكي ومطران جبل العرب وبصرى سابا إسبر ومطران اللاذقية وتوابعها أثناسيوس فهد.



البطريرك يازجي أكد الأهمية البالغة التي تحملها زيارة البطريرك إيريناوس لجهة التضامن مع كنيسة أنطاكية ومع الشعب السوري مشدداً على أن المسيحيين متجذرون في أرضهم وأرض أجدادهم رغم كل الصعاب.



ولفت إلى أن قداس اليوم هو رسالة فرح وسلام إلى المنطقة والعالم ويؤكد أن الشعب السوري سيبقى موحداً وراسخاً في أرضه مهما قست الأحوال كما حيا شعب صربيا مؤكداً أن المحبة المسيحية تجمع أنطاكية وصربيا دوما وأبداً.



من جهته عبر البطريرك الضيف عن سعادته لوجوده في كنيسة أنطاكية وفي سورية ودمشق تحديداً التي شهدت “تحول شاؤول مضطهد المسيحيين إلى بولس هامة الرسل”.



وجدد تضامن ووقوف كنيسة وشعب صربيا إلى جانب إخوتهم في أنطاكية مؤكداً أن المشرق هو أرض المسيحية ولا يمكن تخيل هذه الأرض دون الوجود المسيحي فيها.



وقدم البطريرك يوحنا العاشر للبطريرك الضيف عصا الرعاية وقلده وسام الكرسي الأنطاكي (القديسين بطرس وبولس) من الدرجة الأولى بينما قدم البطريرك الضيف للبطريرك يوحنا العاشر أيقونة القديس سابا أول رئيس أساقفة للكنيسة الصربية.



ويقوم البطريرك إيريناوس بزيارة رسمية إلى سورية على رأس وفد كنسي تستمر حتى السابع من الشهر الجاري تتضمن لقاءات ومحطات وأنشطة كنسية ورسمية وشعبية وزيارة عدد من الأماكن المقدسة.



واستهل بطريرك صربيا زيارته بالمشاركة أمس في صلاة مشتركة في الكنيسة المريمية بدمشق بمشاركة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم والبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ورؤساء الطوائف المسيحية في سورية.



سانا