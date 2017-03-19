قتيل وسبعة جرحى في انفجار داخل مبنى سكني في بروكسل

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح إصابات ثلاثة منهم بالغة أمس إثر انفجار داخل مبنى سكني في حي ببروكسل ناتج على الأرجح عن تسرب غاز.



وكان متحدث باسم جهاز الاطفاء ذكر أمس ان الانفجار القوي دمر منزلين سكنيين من ثلاثة طوابق وأدى إلى إصابة سبعة أشخاص أحدهم إصابته بالغة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مدعي عام بروكسل قوله: إن “سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفيين منهم ثلاثة اصاباتهم بالغة بينهم طفل يبلغ عامين وآخر يبلغ 15 عاما” مضيفا: “تم العثور على جثة رجل بين الانقاض لم يتم التعرف على هويته رسميا بعد”.



وفي مقابلة مع التلفزيونين البلجيكيين (ار تي بي اف) و(ار تي ال) قال شارل بيكيه مختار حي سان جيل عن الحادث إن سببه هو تسرب للغاز.



ويثير أي حدث غير اعتيادي اهتماما كبيرا من وسائل الاعلام في بلجيكا منذ اعتداءات 22 آذار 2016 التي أوقعت 32 قتيلا وأكثر من 320 جريحا.

وكالات