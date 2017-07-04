قتيل و 6 جرحى برصاص مسلحين في تولوز جنوب فرنسا

قتل شخص على الأقل وأصيب ستة أمس برصاص مسلحين مجهولين فتحا النار على المارة في حي حساس بمدينة تولوز جنوب فرنسا.



ونقلت فرانس برس عن مصدر أمني فرنسي قوله إنه “لم يتم استبعاد أي فرضية لكن في الوقت الراهن ليس هناك أي مؤشر على عمل إرهابي” مشيرة إلى أن شخصين من بين المصابين في حالة حرجة وأن قوات أمنية انتشرت في مكان الهجوم.



يشار إلى أن بعض الدول الغربية تعرضت لهجمات في إطار ارتداد الإرهاب الذي دعمته وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وتجلى ذلك في وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس ونيس وبروكسل.

وكالات