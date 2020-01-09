قتلى ومصابون بأول تفجير يستهدف موقع تركي شمال الحسكة

قتل وأصيب عدد من عناصر قوات الاحتلال التركي بتفجير سيارة في قرية الأربعين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.



مصادر ميدانية قالت إن الحادثة تعد أول استهدف مباشر لموقع تابع لقوات الاحتلال التركي منذ أن دخلت الأراضي السورية ضمن العملية العدوانية التي تسميها أنقرة بـ”نبع السلام”.



وقال سكان محليون إن سيارات الإسعاف نقلت القتلى والمصابين إلى الأراضي التركية مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في قرية “الأربعين”، ومحيطها وسط معلومات عن وجود سيارة مفخخة ثانية.



وشهدت مناطق شمال محافظتي الحسكة والرقة خلال الأشهر الماضية نحو ٣٥ عملية تفجير بواسطة السيارات والدراجات النارية المفخخة، أسفر بعضها عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين من أهالي تلك المناطق.



محمود عبد اللطيف