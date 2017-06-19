قتلى وجرحى في عملية دهس في لندن

قالت الشرطة البريطانية إنّ عملية دهس وقعت الإثنين في العاصمة لندن، وقد أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، وذلك في شارع ستيفن سيستر.واستهدفت عملية الدهس مصلين خارجين من أحد المساجد. وقالت إنها اعتقلت شخصاً وإنها تتعاطى مع حادث خطير بعد عملية الدهس شمال لندن.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت أحد الأشخاص وتعاملت مع "حادث خطير" بعد عملية الدهس، التي لم يتم تحديد خلفيّتها بعد.

وأشار ناشطون على وسائل التواصل إلى أنّ عدد الجرحى قد تخطى الـ 12 نتيجة عمليّة الدهس.



المصدر: وكالات