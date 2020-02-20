قتلى وجرحى في صفوف “جبهة النصرة” بعد ضربات صاروخية ومدفعية من الجيش السوري

في ظل الانخفاض النسبي لوتيرة العمليات الميدانية في أرياف إدلب وحلب، يواصل الجيش السوري استهدافه لمقرات “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة الموالية لها.



حيث واصل الجيش العربي السوري عملياته على مواقع وخطوط إمداد ومحاور تحرك “جبهة النصرة” في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.



ووجهت “وحدات الجيش ضربات مركزة على مقرات المجموعات الإرهابية في محيط الأتارب وكفر نوران وأطراف دارة عزة ومحيط بالة وأطراف السحارة وتقاد في ريف حلب الغربي حيث أسفرت ضربات الجيش عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد”.



وفي ريف إدلب الجنوبي بينت الوكالة أن “وحدات من الجيش دمرت أيضاً بضربات صاروخية ومدفعية آليات وعتاداً للمجموعات الإرهابية في دير سنبل وأطراف معرة النعسان والركايا”.



ويأتي ذلك بعد تمكن الجيش العربي السوري من استعادة مساحات واسعة في أرياف إدلب وحلب بعد معارك عنيفة مع “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة الموالية لها.



وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أعلنت قبل يومين أن “الجيش السوري استعاد السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ويواصل تقدمه الميداني للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية”.

سانا