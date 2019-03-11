قتلى وجرحى في صفوف “جبهة النصرة”

ردت القوات السورية مساء أمس على قصف “جبهة النصرة” لمدينة مصياف في ريف حماة الجنوبي الغربي.



ونفذت القوات السورية رمايات مدفعية على مقار ومناطق انتشار الفصائل المسلحة و”جبهة النصرة” في محيط اللطامنة والأربعين وكفرزيتا وذلك رداً على استهداف “جبهة النصرة” بالقذائف لمدينة مصياف جنوب غرب مدينة حماة بنحو 48 كم.



و أسفرت الرمايات عن تدمير آليات ومنصات إطلاق الصواريخ وإيقاع عدد من القتلى والمصابين بصفوف “جبهة النصرة” في بلدات الهبيط والتح وكفرنبل وخان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.



وكانت “جبهة النصرة” قد استهدفت يوم أمس بـ 6 قذائف صاروخية منطقة مصياف واقتصرت الأضرار على الماديات، في حين قضى عدد من المدنيين وأصيب آخرون خلال الأيام القليلة الماضية جراء استهداف “النصرة” بالقذائف، محردة والسقيلبية وجورين وعدد من القرى في ريف حماة الشمالي.



ويأتي ذلك على الرغم من قيام القوات التركية بتسيير دوريات في المنطقة “منزوعة السلاح” بإدلب بهدف منع خروقات “جبهة النصرة” التي فشل الجانب التركي في كبح جماحها.