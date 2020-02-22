قتلى وجرحى في صفوف المسلحين بسبب ” تهريبة غنم “

قتل مسلحان أحدهما من تنظيم “جيش الأحفاد” وآخر من تنظيم “أحرار الشام”، التابعين لما يسمى “الجيش الوطني”، كما أصيب مسلحاً من “جيش الاحفاد” خلال عملية تهريب أغنام تخللتها اشتباكات بين الطرفين ببلدة السكرية شمال شرق حلب.



ونقلت مواقع معارضة أن”الاشتباكات حصلت بسبب تهريب قطيع مع الأغنام، من المناطق المسماة “درع الفرات”، عن طريق عناصر من “جيش الأحفاد”.



وأضافت المواقع أنه “لا يزال التوتر يسيطر على المشهد بين الطرفين، مع احتمالية التدخل من الجانب التركي لفض النزاع”.



يذكر أن تنظيم “جيش الأحفاد” يعد من الفصائل المقربة من تركيا، على عكس الكثير من الفصائل الأخرى، وكانت مجموعات “أحرار الشام” بريف حلب الشمالي، انضمت قبل عام ونصف إلى “الجبهة الشامية” أحد أكبر فصائل مايسمى “الجيش الوطني”.



تلفزيون الخبر