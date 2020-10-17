قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة في إدلب

دوى انفجار عنيف في الساعات الأولى من اليوم السبت، في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي، سمعت أصداؤه في معظم أرجاء المنطقة.



مصادر محلية، أكدت أن الانفجار حصل بأحد مستودعات الذخيرة التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة"، وتحديداً في معمل كان يستخدم للصناعات البلاستيكية قبل تحويله إلى مصنع ومستودع للأسلحة.



وأضافت المصادر أن الانفجار أدى إلى إصابة ٦ مدنيين بجروح بينهم طفلين، ومقتل وإصابة ١٦ من مسلحي "تحرير الشام" كانوا داخل مبنى المستودع.



بالتزامن مع ذلك، أوضح مصدر طبي في مدينة سلقين أن معظم القتلى والجرحى ظهرت عليهم آثار حروق شديدة، مرجحاً تعرضهم لمواد شديدة الاشتعال كانت موجودة داخل المستودع المذكور.

سبوتنيك