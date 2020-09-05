قتلى وجرحى إثر انفجار لغم بسيارة في ريف حلب الشمالي

قُتل عدد من مسلحي المجموعات المدعومة من قوات الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي، جراء انفجار لغم بسيارة لهم في إحدى المناطق التي تحتلها تركيا في تلك المنطقة.





وقالت مصادر أهلية في ريف حلب أنه قُتل اليوم السبت، 3 مدنيين وأصيب 2 آخرين تابعين لـ”الجبهة الشامية” المدعومة تركياً إثر انفجار لغم بسيارتهم في بلدة الغندورة، الحدودية مع تركيا في ريف جرابلس الغربي شمال شرق حلب.



وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية حالة فلتان أمني كبيرة أودت بحياة العديد من المدنيين، من انفجارات واغتيالات وخطف وغيرها، إلى جانب الاشتباكات التي تشتعل باستمرار بين المجموعات المدعومة تركياً، حيث اشتعلت أمس الجمعة اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين تنتميان لمجموعات ما تسمى بـ “جيش الإسلام” ومجموعة أخرى “حركة نور الدين الزنكي”، وذلك بعدما اقتحمت المجموعتان قريتي “آشكان” و”قوجمان” الواقعتين في ريف جنديرس، بغية مداهمة منازل عدد من المدنيين في القريتين وإجبارهم على النزوح منها، تمهيداً لسرقتها والاستيلاء على ملكيتها، ما تسبب بوقوع العديد من الجرحى في صفوف الطرفين.