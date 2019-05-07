قتلها ودفنها في أرض المنزل بمدينة اللاذقية

تمكّن فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية من العثور على جثة المواطنة “ف أ “، مدفونة في أحد المنازل في مدينة اللاذقية وذلك بعد تغيبها لمدة تزيد على الشهر.



وقال مصدر في فرع الأمن الجنائي : “وردتنا معلومات تفيد بأن المدعوة “ف” مقتولة ومدفونة في أرض مطبخ داخل منزل بحي الرمل الجنوبي”.



وأضاف المصدر “بعد التأكد من المعلومات ومقاطعة الأدلة توجه عناصر من الأمن الجنائي إلى المنزل المذكور حيث تم إخراج جثة المغدورة وإجراء الكشف الطبي والقضائي أصولاً”.



وأكد المصدر أنه “تم إلقاء القبض على ستة أشخاص لإقدامهم على تعاطي المواد المخدرة ضمن المنزل نفسه والذي تعود ملكيته للمدعو (ب-ت) واشتراك عدد منهم بدفن جثة فاطمة ضمن مطبخ المنزل”.



وبين المصدر استناداً إلى التحقيقات مع المتهمين أن “المدعو (ب-ت) استدرج المغدورة إلى المنزل لغايات شخصية”.



وأردف المصدر أن “المدعو (ب-ت) المعروف بإدمانه على تعاطي المخدرات والإتجار فيها، قتل فاطمة أثناء نشوب عراك بينهما”.



وأوضح المصدر أنه “بعد مقتل المغدورة استعان (ب-ت) بالأشخاص الذين تم القبض عليهم لمساعدته في دفن الجثة داخل المنزل”.



وأكد المصدر أن “التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي الشركاء، ونُظِم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً”.



وكان تم القبض مؤخراً على شخصين سلبا بقوة السلاح سيارة أحد المواطنين في اللاذقية إضافة إلى مبلغ ٤،٥ مليون ليرة كان بحوزته.



تلفزيون الخبر