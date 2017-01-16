قتل العشرات من إرهابيي “داعش” في عمليات للجيش السوري بدير الزور وريفها

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على العشرات من أفراد تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وذلك خلال عملياتها المتواصلة على تجمعاتهم وأوكارهم في دير الزور.



وأوقعت وحدة من الجيش 18 إرهابيا من تنظيم داعش جميعهم من جنسيات أجنبية من بينهم السعودي المدعو أبو عبدالله خلال عملية على أحد مقراتهم خلف معمل الكونسروة في مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم.

ودمرت وحدة من الجيش مقرا تابعا لما يسمى “الحسبة” لتنظيم داعش الإرهابي في حي اللابد بمدينة موحسن بالريف الشرقي ما أسفر عن “مقتل عدد من الإرهابيين من الجنسية التونسية”.



ودمرت وحدات من الجيش 3 نقاط لإرهابيي تنظيم داعش تحوي أسلحة وذخائر آلية وقضت على مجموعتين للتنظيم في محيطي مطار دير الزور وجبل الثردة.



وأدت عمليات الجيش النوعية على تجمعات وتحركات إرهابيي التنظيم التكفيري في محيط البانوراما وعند جسر الرقة ومحيط حقل التيم وقرى كباجب والحسينية والجنينة وقرية البغيلية ومحيط جبل الثردة وجنوب المطار إلى مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين وتدمير رتل آليات مزودة برشاشات ثقيلة.



إلى ذلك قالت مصادر أهلية من قرية حطلة شمال مدينة دير الزور إن إرهابيي تنظيم داعش قاموا بنقل عدد من جثث قتلاهم على متن قوارب عبر نهر الفرات إلى القرية عرف من القتلى أبو اسحق البجاري و أبو ذر محيميدة.



ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول دبابة و3 آليات لتنظيم داعش وأحبطت محاولة إرهابييه الاعتداء على نقاط عسكرية في عدة مناطق من دير الزور.

سانا