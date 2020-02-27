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قتل أمه واخفى جثتها على طريقة الأفلام السينمائية

كشفت الشرطة الهندية، عن جريمة مروعة، قام فيها شخص بقتل أمه، وحاول إخفاء آثار الجريمة، على طريقة أحد الأفلام السينمائية.

ذكر ذلك موقع "إن دي تي في" الهندي، مشيرا إلى أن الرجل قتل والدته، وقام بتقطيع جثتها، على غرار، ما شاهده في أحد الأفلام، مشيرا إلى أن القاتل، كان يعاني من إدمان المخدرات.

وقال الموقع الهندي، إن المتهم والضحية، كانا يتشاجران بصورة متكررة، قبل وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن الرجل، كان يعاني من الإدمان، وعدم الحصول على فرصة عمل، كما أن زوجته تركته، قبل عدة أشهر، وفقا للشرطة.


ولفت الموقع إلى أن الرجل، الذي يقيم في مومباي، قتل أمه عندما كان مخموراً، مشيرا إلى أنه قام بتقطيع جثتها.


وأوضح الموقع: "بعدما قام الرجل بتقطيع الجثة، عثرت الشرطة عليها في أحد الأماكن، عقب التبليغ باختفاء السيدة"، مشيرا إلى أنه تم العثور على الجسد في مكان ورأس الضحية في مكان آخر.وذكر الموقع أنه تم التوصل للقاتل بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة، في المنطقة، مشيرا إلى أنه بمواجهة القاتل اعترف، بارتكاب الجريمة.

 


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