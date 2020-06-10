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قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي

رد مجلس حكماء بئر الأشهب، مكان ولادة المجاهد عمر المختار، على ادعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أحفاد عمر المختار في ليبيا، يحاربون الإرهابيين وأن تركيا ستواصل دعم نضالهم.

وقالت قبيلة المنفة، في بيان على موقع “تويتر” إنها تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد رئيس تركيا وقائد الغزو التركي رجب طيب أردوغان، مستنكرة ما صرح به يوم الثلاثاء عن “مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الإرهابيين الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب”.

وبحسب بيان صادر عن القبيلة بتوقيع مجلس حكماء بئر الأشهب، فإن أبناء القبيلة استنكروا وبأشد العبارات هذه التصريحات خاصة وأن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي، المجاهد العربي المسلم المعتدل الأصيل الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل محلل الدعارة والانحلال والفجور.

وتابعت القبيلة في بيانها: “نبدي استغرابنا من جرأته على الإدلاء بهذه التصريحات، خاصة وأن أردوغان هو من يرسل آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا لأنه لم يجد أحداً من أحفاد المختار الذي يذكره اليوم مستعد للقتال لأجله ولأجل مشروعه الظلامي بالمنطقة”.

واختتمت القبيلة بيانها قائلة: “نؤكد أننا نسخر كافة إمكاناتنا من رجال وعتاد لطرد الغزاة الأتراك من ليبيا كما فعل أجدادنا من قبل فنحن على دربهم سائرون ولن يجد الغزاة منا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة، كما أننا نؤكد دعمنا للمبادرة المصرية المعلن عنها مؤخراً ونطالب الشقيقة مصر بالمضي قدماً والقيام بواجب الأخوة والجوار ضد هذا الغزو العثماني متكامل الأركان”.

وكان أردوغان قال الثلاثاء، إنه سيستمر في دعم حكومة السراج في طرابلس عسكرياً، وذلك بالرغم من “إعلان القاهرة”، وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها بالعاصمة المصرية للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وحازت على دعم دولي واسع.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: “الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة.. بما في ذلك عسكرياً، سنبذل قصارى جهدنا لدعمها”.