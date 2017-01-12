قبول 5 طلاب في كل اختصاص في"التعليم المفتوح"من جرحى الجيش أو ذويهم

قرر مجلس التعليم العالي قبول خمسة طلاب كحد أقصى في كل اختصاص في برنامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من جرحى الجيش العربي السوري أو ذويهم الذين لا تقل نسبة العجز لديهم عن 40 بالمئة.

وجاء في قرار المجلس أنه “يتم قبول الطلاب المتقدمين وفق ترتيب الشرائح الأولى للجريح والثانية لزوجته والثالثة لأولاد الجريح والرابعة لوالديه والخامسة لأشقائه”.

وبحسب القرار فإنه “لا يقبل من الشريحة الأدنى إلا في حال توافر شواغر في الشريحة الأعلى وعند التزاحم في الشريحة الواحدة يتم التفاضل بين الطلاب على أساس المجموع الناتج عن جمع درجة الإعاقة التي حددتها اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية ودرجة احدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية ووفق تسلسل رغباتهم” .

وأشار المجلس في قراره إلى أنه يتم توزيع المقاعد الخمسة بين الحاصلين على الشهادة الثانوية الحديثة والقديمة وفق الأسس المعتمدة سنويا وأنه سيتم تطبيق القرار بدءا من العام الدراسي 2017-2018.

سانا