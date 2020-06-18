قبل نهاية العام الحالي.. محطة للباصات العاملة على الطاقة الشمسية في ريف دمشق

باشرت الشركة المنفذة لمشروع الباصات العاملة على الطاقة الشمسية بالتعاون مع محافظة ريف دمشق تنفيذ البنى التحتية وتجهيز الأرض، على أن تكون محطة انطلاق هذه الباصات منجزة نهاية 2020.



وصرّح مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية، لوكالة “سانا”، بأنه تم تجهيز أرض المحطة في ضاحية حرستا على مساحة 35 دونماً، ويتم حالياً تنظيم العقد بصيغته النهائية لإبرامه مع الشركة الخاصة التي استوردت الباصات.



وبين ضميرية أن المشروع يخدم شريحة كبيرة من المسافرين ويربط بين العاصمة دمشق ومركز المغادرة (المحطة) بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية والمهمة كونه يحفز على الاستثمار في مجال الطاقة البديلة.



وستكون الدفعة الأولى من الباصات العاملة ضمن المحطة 800 باص، بينها 500 بولمان و300 ميكروباص، وتغطي ريف دمشق والمحافظات، وتتراوح سعة الواحد منها بين 25 و50 راكباً، كما يسير الباص بحدود 430 كيلومتراً دون عملية شحن ثانية.



وفي نهاية تشرين الثاني 2019، كشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم عن التفاوض مع مستثمر خاص لم يسمّه، لتسيير 800 باص على خطوط النقل في المحافظة، مبيّناً أنها أصبحت جاهزة ومصدرها صيني وستعمل على الكهرباء.



وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت في نهاية تشرين الأول 2019، موافقتها على تأسيس مشروع لنقل الركاب والمجموعات السياحية عبر باصات تعمل على كهرباء الطاقة الشمسية ،برأسمال 20.5 مليار ل.س، وتم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم (8).