قبل نهاية العام الجاري.. مجموعة تغييرات ستطرأ على “التكاسي” في سوريا

رداً على مجموعة الشكاوى الواردة حول عدادت “التكاسي” والملصقات المستخدمة فيها، تحدث مدير هندسة المرور عبد الله عبود لبرنامج “بالخدمة” وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من مجموعة من المعنيين لدراسة أمور المتعلقة “بالتكاسي” العمومية فيما يخص “الفوانيس، العدادت، الموديل..”، لتكون النتائج قبل نهاية العام الجاري.



وقال عبود إنه تم وضع اقتراحات لعدادات جديدة وحضارية تعمل وفقاً لـ”الفلاشة” لإجراء التعديلات عليها بشكل مباشر في حال تم تغيير في أسعار المحروقات، لتوفير الوقت على السائقين من الانتظار لساعات طويلة، إلى جانب أنها ستكون بأسعار أقل من الحالية، لافتاً إلى أن سعر تعديل العداد الحالي يتجاوز الـ55 ألف ل.س.



كما أشار عبود إلى أنه يتم دراسة تعديل الفوانيس المستخدمة حالياً، واستبدالها بأخرى ذات إضاءة “خضراء وحمراء” للدلالة على كونها شاغرة أم لا ليلاً، منوهاً إلى أنه سيتم اعتماد لصاقات على “التكاسي” العمومية في دمشق كاللصاقات المستخدمة على السيارات العمومية التي تعمل على الخطوط الخارجية لكونها أكثر متانة وجودة مع بداية العام المقبل.



وفيما يخص “موديل” السيارات، ذكر عبود أن “التكاسي” ذات الموديلات القديمة سيتم تنسيق عملها على خطوط تحددها مديرية النقل، لافتاً إلى أن المحافظة منعت منح تراخيص عمومية جديدة منذ حوالي الـ20 عام، لوجود فائض في عددها، ويتم حالياً إحصاء العدد الحالي من قبل اللجنة لدراسة إمكانية منح رخص عمومية جديدة.



من جانب آخر كشف مدير هندسة المرور بدمشق عن المباشر بعقد للمديرية بصيانة الإشارات الضوئية بحسب الأولويات لتكون النتائج واضحة خلال شهرين.



المصدر: شام إف إم