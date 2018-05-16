قبل شهر رمضان.. “حماية المستهلك” تخفض أسعار الحلويات بنسبة 10%

حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أسعار الحلويات المصنعة بالسمن الحيواني والنباتي من النوعين الأول والشعبي في نشرة أسعارها الجديدة الصادرة قبل شهر رمضان بانخفاض وصل إلى 10 %، على مختلف أنواع الحلويات وذلك بناءً على نتائج دراسة أسعار الحلويات التي أجرتها لجنة مختصة تضم ممثلين عن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك وغرفة الصناعة والحرفيين ومحافظة دمشق.‏

مصادر المديرية أكدت أن الأسعار الصادرة تعتبر حداً أقصى لمنتجي الحلويات نوع أول ونوع شعبي وعليه فإنه يتوجب على المنتجين الذين ينتجون حلويات إكسترا أو تواصي إيداع بيانات الكلفة بمواصفات منتجاتهم لدى المديرية بعد تصديقها من غرفة الصناعة أو الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات حسب العائدية ليتم دراستها أصولاً.‏

ونوّهت المصادر بأنه يتوجب على كافة المنتجين الإعلان عن نوعية السمن المستخدم ونوع الحلويات في مكان بارز وعدم الجمع بين النوعين من السمن داعية المواطنين في حال تعرضهم لأي غبن التوجه بالشكوى سواء عبر الاتصال على الأرقام 119- 9486 أو عبر تطبيق عين المواطن.‏

هذا وكانت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت في وقت سابق للثورة أن هناك جهوداً واجتماعات مكثفة بالشراكة مع اتحاد غرف الصناعة واتحاد الحرفيين ومختلف الجهات المعنية باتجاه العمل على ضبط أسعار الحلويات و تخفيضها بعد دراسة للواقع المحلي وما طرأ عليه من مستجدات سواء لجهة عودة الكثير من القطاعات المنتجة للعمل وتحسن ظروف وواقع إنتاج مختلف المواد بصورة عامة والحلويات منها بشكل خاص.‏



المصدر: الثورة