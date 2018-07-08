قبل تربية الحيوانات الأليفة… اكتشفوا الأمراض التي يمكن أن تسبّبها!

يعتبر البعض أن تربية الحيوانات الأليفة في المنزل من الأمور الممتعة جداً غير مدركين الأضرار الصحية التي يمكن أن تسببها. لذلك وللاطلاع أكثر على الأمراض التي تنتقل إليكم من الحيوانات الاليفة لا بدّ أن تتابعوا قراءة السطور التالية.



امراض تنتقل الى الانسان من الحيوانات الاليفة



1- عدوى Campylobacter: يمكن أن تنتشر عدوى Campylobacter عن طريق الحيوانات الأليفة التي تحمل البكتيريا وتكون أعراضها عندكم على شكل إسهال، آلام البطن والحمى. تتواجد هذه البكتيريا في أمعاء الكلاب، القطط، الهامستر والطيور ويمكن ان تنتقل إليكم عن طريق ملامسة المياه الخاصة بحيوانكم الأليف أو برازه.



2- القطط المصابة بالبراغيث أو Cat-Scratch Disease: يمكن أن تنتقل إليكم عندما تتعرّضون لعضّة أو خدشة من قبل قطة مصابة ببكتريا Bartonella henselae. تشمل الأعراض الغدد الليمفاوية المنتفخة، الحمى، الصداع والتعب، والتي عادة ًما تختفي دون علاج او من خلال المضادات الحيوية بحال كانت العدوى شديدة.

3- داء الكلب Rabies: مرض خطير يسببه فيروس يدخل الجسم عن طريق لدغة أو جرح ملوث بلعاب من حيوان مصاب. الحيوانات التي قد تحمل فيروس داء الكلب تشمل الكلاب، القطط، الراكون الخفافيش والثعالب. وقد يخفض تطعيم الكلاب والقطط من انتقال داء الكلب من هذه الحيوانات إليكم. كما ويتوفر لقاح للعلاج بعد لدغة من حيوان يحتمل أن يكون مصابًا بداء الكلب.

4- حمى الجبال الصخرية المبقعة (RMSF): تنتشر عن طريق حشرة القراد المصابة ببكتيريا ريكتسيشيا ريكيتسي والتي يحملها عادةً الكلاب. تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، القشعريرة، آلام في العضلات، الصداع وطفح جلدي قد ينتشر عبر الرسغ والكاحلين والراحتين والأخمصين. يمكن علاج حمى الجبال الصخرية المبقعة (RMSF) بالمضادات الحيوية، وهو منتشر بكثرة في المناطق الجنوبية الوسطى من الولايات المتحدة.

5-داء المتخفيات Cryptococcosis: هو مرض فطري يمكن أن ينتقل إليكم عندما تستنشقون الكائنات الموجودة في فضلات الطيور والتي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي. يتعرض الأشخاص الذين يعانون من أمراض ضعف في جهاز المناعة مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان إلى خطر الإصابة بهذا المرض وتطوير مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا.