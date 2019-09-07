قبل أن تبيع هاتفك القديم، عليك باتباع هذه الخطوات الأساسية حتى لا تندم

مع اقتراب الموعد الذي ستعلن فيه شركة آبل عن أحدث موديلاتها من الهواتف الذكية، هل تفكر في بيع هاتفك القديم لتشتري الأحدث؟ أو هل لديك هواتف من موديلات أقدم تودُّ أن تبيعها؟ هذا التقرير يقدم لك الخطوات الأساسية التي عليك أن تتبعها.



صحيفة التلغراف البريطانية قدمت دليلاً مبسطاً وجامعاً للقصة تحت عنوان «كيف تبيع هاتفك الآيفون القديم؟».

مؤتمر «أبل» السنوي



من المقرر أن تكشف «أبل» عن أحدث منتجاتها بمؤتمرها السنوي في كوبرتينو، بكاليفورنيا، وسوف يكون هاتف iPhone 11 الجديد (أو iPhone XI) واحداً من ثلاثة هواتف ذكية، من المتوقع أن تكشف عنها الشركة في 10 سبتمبر/أيلول.



ودائماً ما يعد وقت إصدار هاتف رئيسي جديد مناسباً لبيع أو تبديل هاتفك القديم. هناك كثير من الباعة، والشبكات، وتطبيقات إعادة البيع التي ستقدم لك عروضاً نقدية أو خصومات عند تبديل هاتفك القديم.



سواء كنت تتطلع إلى التجديد أو لديك مجموعة من الهواتف القديمة تتراكم عليها الأتربة في درج مكتبك، إليك بعض الطرق الرائعة والسهلة لبيع هاتفك القديم.



الخطوة الأولى: البحث



تحقَّق من تحديد السعر المناسب لهاتفك أولاً. بعض عروض الاستبدال لا تقدم أفضل قيمة، وبينما تعتقد أن محاولة بيع هاتفك بنفسك قد تكون الخيار الأفضل، إذا كان تالفاً، فسيصعُب عليك العثور على مشترٍ يرغب في شرائه.



الخطوة الثانية: امسح بياناتك





انسخ بيانات هاتف آيفون خارجياً ثم أعِد تعيين الجهاز إلى إعدادات المصنع قبل بيعه. لن ترغب في وصول المشتري الجديد إلى بياناتك. يمكنك عادة فعل ذلك من شريط الإعدادات على هاتفك الذكي.



الخطوة الثالثة: التعبئة والشحن



إذا كنت تبيع هاتفك بنفسك، فسوف تحتاج أن تتأكد من شحن الهاتف بحالة جيدة. ضعه في صندوق آمن بكثير من التبطين. أما إذا كنت تبدّل هاتفك عبر أحد المواقع، فغالباً ما توفر تلك المواقع خدمة توصيل مجانية لهاتفك.



الخطوة الرابعة: اختر متى وأين تبيع هاتفك



يمكنك الحصول على عروض أفضل كثيراً إذا اخترت المكان المناسب لبيع هاتفك. قد يكون من الأنسب بيع هاتفك قبل أو بعد إصدار هاتف رئيسي جديد مباشرة، في أثناء سعي عديد من الأشخاص للحصول على الهاتف الجديد. يقول موقع المزادات eBay إن يوم وصول هاتف آيفون جديد للمتاجر هو الوقت الأنسب لبيع هاتفك القديم.



عروض التبديل



عروض تبديل هاتفك القديم من أسهل وأسرع الطرق للحصول على أموال نقدية أو خصومات. عديد من شركات الهواتف تقدم حوافز إضافية، لتشجيع العملاء على ترقية هواتفهم القديمة.



تقدم شركة Carphone Warehouse حالياً مجموعة من الخصومات لمن يرغبون في الحصول على أموال نقدية مقابل الطرازات الأقدم من هواتف آيفون.



سوف تدفع Carphone Warehouse مبلغ 501 دولار مقابل هاتف iPhone X، ومبلغ 293 دولاراً مقابل هاتف iPhone 8، ومبلغ 140 دولاراً مقابل هاتف iPhone 7، كما ستدفع لك مقابل تبديل عديد من الهواتف الذكية الأخرى، من سامسونغ إلى سوني.



للحصول على أموال نقدية مقابل هاتفك:



**احصل على حزمة المبيعات المجانية.



**أرسِل جهازك عن طريق خدمة شحن إلى Carphone Warehouse.



**تسلَّم أموالك خلال فترةٍ تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام عمل.



**وأيضاً في Apple Store، يمكنك تبديل هاتفك آيفون القديم مقابل رصيد. لا يقدم الكثير مقارنة بـCarphone Warehouse، على الرغم من أن برنامج ترقية أبل، الذي تدفع فيه مقابلاً شهرياً للترقية لأحدث هواتف أبل سنوياً، يقدم خصماً جيداً.



**كما أن موقع الاستبدال Music Magpie يقدم عروضاً جيدة على الهواتف القديمة، ويتيح للعملاء إرسال معداتهم التقنية القديمة مجاناً من خلال خدمة شحن خاصة بالموقع.



بيع الهاتف من خلال شبكة هاتفك



كثير من الشبكات الهاتفية تقدم عروضاً لتبيع لهم هاتفك القديم، مثل EE وVodafone وThree؛ جميعهم يقدمون عروضاً لتبديل هاتفك القديم في منافذ الخدمة أو عبر الإنترنت.



GiffGaff



تمثّل شركة الاتصالات GiffGaff خياراً رائع القيمة عند بيع هاتفك القديم. برنامجهم الخاص لتبديل وإعادة تدوير الهواتف القديمة مفتوح أمام كل الشبكات، ويمكنك إدخال بيانات هاتفك بسرعة، من أجل الحصول على عرض سعر فوري.



بِع هاتفك على منصة eBay



إذا كنت ترغب في بيع هاتفك بنفسك، فقد تكون منصة eBay طريقة مناسبة ورائعة لبيع هاتفك القديم. بإمكان المستخدمين إدراج هواتفهم القديمة على موقع eBay، لبيعها في مزاد لأعلى سعر. وتقدم منصة eBay بعض الإرشادات عند بيع هاتفك المحمول عبر الإنترنت:



**ابحث قليلاً، لتعرف السعر الذي تُباع به الأجهزة المماثلة وتضمين بعض الكلمات المفتاحية والتفاصيل الأساسية بشأن المنتَج في الوصف.



**أرفِق بعض الصور الرائعة لهاتفك القديم، والتي تجعله يبدو جذاباً أمام المشترين المحتملين.



**قدِّم وصفاً واضحاً لمواصفات وخصائص هاتفك بحيث يعرف المشترون المحتملون ما قد يحصلون عليه.



**تأكَّد من إرسال هاتفك إلى المشتري بمجرد تسلُّم أموالك، للحصول على تقييم جيد.تطبيقات إعادة البيع



هواتف ذكية قديمة – أرشيفية



كثير من التطبيقات التي تستخدمها يومياً قد تكون طريقة رائعة لبيع هواتفك القديمة، حتى إن بعض التطبيقات الشهيرة الآن لديها طريقتها الخاصة في بيع وتبديل السلع القديمة.

Facebook Marketplace



إحدى الخصائص التي قد لا تعلم عنها في منصة فيسبوك هي Facebook Marketplace. تتيح لك هذه الخاصية بيع المنتجات بسرعة وسهولة إلى المشترين. اذهب إلى شريط Marketplace في المتصفح أو التطبيق، وأدرِج المنتَج وانتظر استقبال العروض.



Shpock



يسمح لك تطبيق Shpock ببيع المنتجات بسرعة، إذ يتصفحه المشترون للبحث عن المنتجات الموجودة في نطاق قريب منهم. وتوجد الآن قوائم على التطبيق لبيع هاتف iPhone X بنحو 550 دولاراً أو أكثر.

عربي بوست