قبائل ليبية تفوّض «سيف الإسلام القذافي» لإنقاذ البلاد

أعلنت قبائل "زليتن" رفضها مؤتمر سرت المقرر انعقاده بعد أيام، وتفويض سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا، و«إنقاذها من الفوضى».



وقال المجلس الاجتماعي لقبائل "زليتن" إن سيف الإسلام «لديه من القدرة السياسية والاجتماعية ما يمكنه من إنقاذ ليبيا والليبيين من الفتن التي يمرون بها، وإعادة هيبة البلاد وأمنها واستقرارها وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».



ورفض المجلس، بحسب البيان، المؤتمر المقرر انعقاده بعد أيام في مدينة سرت، ووصف ممثلي القبائل الذين سيحضرون المؤتمر بـ«العملاء»، مشدداً على «رفضه أي أجندة خارجية وأي تدخل في تقسيم ليبيا، والمس بأمنها واستقرارها».



ودعا البيان إلى «الحفاظ على ليبيا وحدة وطنية واحدة تجعل من البلاد دولة واحدة شرقية ولا غربية، مع ترسيخ الأمن فيها والخروج بها إلى بر الأمان».



وتتكون مدينة زليتن من قبائل كبرى هي قبيلة العمايم، وأولاد الشيخ، وقبيلة الأهالي، والفواتير.