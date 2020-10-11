التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس
أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق
أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل
مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق
حرائق اللاذقية تترك الناس بين نازح مؤقت في مدارس المحافظة ومنكوب يبكي على الأطلال
وزير الزراعة: لأول مرة تشهد سورية هذا العدد من الحرائق.. سنزوّد كل فلاح متضرر بالغراس
سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة
حرائق في بلوران والبسيط ووادي قنديل.. والأهالي ينزحون
الحرائق تشتعل في قرى بريف حمص.. وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها
اندلاع 55 حريقاً في طرطوس
من التدين إلى الإيمان: الفرق بين الزمن الدائري والزمن الممتد
أربعة مبعوثين روس إلى سوريا: كينشاك مبعوثاً خاصاً للخارجية
إرتفاع تكاليف معيشة الأسرة السورية 85% إلى 660 ألف ل.س حتى أيلول 2020
الرئيس الأسد: الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية هو احتلال ويجب إنهاؤه
الرئيس الأسد يتحدث عن مدى اهتمام سورية بالحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

قبائل ليبية تفوّض «سيف الإسلام القذافي» لإنقاذ البلاد

أعلنت قبائل "زليتن" رفضها مؤتمر سرت المقرر انعقاده بعد أيام، وتفويض سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا، و«إنقاذها من الفوضى».

وقال المجلس الاجتماعي لقبائل "زليتن" إن سيف الإسلام «لديه من القدرة السياسية والاجتماعية ما يمكنه من إنقاذ ليبيا والليبيين من الفتن التي يمرون بها، وإعادة هيبة البلاد وأمنها واستقرارها وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

ورفض المجلس، بحسب البيان، المؤتمر المقرر انعقاده بعد أيام في مدينة سرت، ووصف ممثلي القبائل الذين سيحضرون المؤتمر بـ«العملاء»، مشدداً على «رفضه أي أجندة خارجية وأي تدخل في تقسيم ليبيا، والمس بأمنها واستقرارها».

ودعا البيان إلى «الحفاظ على ليبيا وحدة وطنية واحدة تجعل من البلاد دولة واحدة شرقية ولا غربية، مع ترسيخ الأمن فيها والخروج بها إلى بر الأمان».

وتتكون مدينة زليتن من قبائل كبرى هي قبيلة العمايم، وأولاد الشيخ، وقبيلة الأهالي، والفواتير.