قانون يعفي أصحاب الأعمال من الفوائد على «التأمينات» وآخر لتعديل وضع الممرضين خريجي برنامج «التجسير»

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس قانونين: الأول يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، في حين تضمن الثاني نقل الممرضين خريجي برنامج التجسير من الفئة الثانية إلى الأولى.

ونص القانون رقم 15 على أن يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتباراً من 5/1/2017 ولغاية 4/1/2018.

في حين نص القانون رقم 17 على نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.

وألزم القانون رقم 17 المشمولين بأحكامه بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ضعفي مدة دراستهم الجامعية، على أن تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأجور الشهرية للمشمولين به وفق جدول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

وك