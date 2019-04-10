قامت بتخديرها وتنويمها بحُقن الـ "بوتوكس" وإشعال النار في منزلها بقصد السرقة

بتاريخ 2019-3-24 حصل حريق في إحدى المنازل بمدينة جرمانا مقابل مشفى الرعاية الخاص فقدت على أثره السيدة (ز) وقد حضر فوج الأطفاء وتم أخماد الحريق واسعافالسيدة إلى المشفى مفارقةً الحياة وهي حامل في الشهر الثامن، تم محاولة انقاذ الجنين وإجراء عمل جراحي "قيصرية" إلا أن الطفل فارق الحياة أيضا بعد أقل من ساعتين على ولادته .

وقد دلّت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي من مدفأة كهربائية في غرفة النوم .



وبجمع المعلومات والمتابعة الدقيقة من قبل مديرية ناحية جرمانا وضبط أفادات الجوار والشهود تبيّن أن السيدة (ز) كانت متواجدة في غرفة الجلوس وبجانبها المدفأة الكهربائية بعيداً عن مكان حصول الحريق في غرفة النوم وتبيّن أن الحريق قد حصل أثناء فترة إنقطاع التيّار الكهربائي وما تم جمعه من معلومات كان سبباً كافياً لمباشرة التحقيقات الجديّة لكشف ملابسات الحادثة .



كثفت ناحية جرمانا جهودها بالبحث عن أي معلومة تفيد التحقيق وتم التوصل خلال فترة زمنية قصيرة إلى معلومات أنالسيدة (ز) تقيم بمفردها في منزلها ويتردد إلى منزلها خادمة تساعدها بتنظيف المنزل وإمرأة أخرى خبيرة تجميل للعناية بالبشرة وتبين أن خبيرة التجميل كانت متواجدة في المنزل قبل حصول الحريق ولم يعرف في البداية سوى اسمها الأول وتدعى (ت) .



وبالبحث والتحري عن المتشبه بها خبيرة التجميل تم إلقاء القبض عليها وإحضارها إلى مركز الناحية، وبمواجهتها بالدلائل والحقائق اعترفت بالتخطيط لقتل المغدورة بقصد السرقة بعد أن أوهمتها أنها طبيبة تجميل حيث قامت بحقن المغدورة عدة جرعات تحت العين وفي الجبين مما سبب لها حالة ألم ودوار شديد ونوم عميق، بعدها قامت الجانية بتفتيش المنزل لعلمها بأن المغدورة بوضع مادي جيد وأقدمت على سرقت خمسة أساور ذهبية وجهازين جوال ومبلغ مالي بالعملة السورية والدولار الأمريكي، وبعدها قامت باشعال النار في غرفة النوم ليمتد الحريق لباقي غُرف المنزل محاولةً إخفاء معالم جريمتها وتضليل التحقيق وأيهام الجهات المعنية بأن الوفاة سببه الحريق .تم استرداد كامل المسروقات وسيتم تقديم الجانية إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية