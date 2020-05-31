قاليباف: نلتزم بإكمال مسيرة الشهيد سليماني وبتعزيز قدرة محور المقاومة

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن "استراتيجيتنا هي مواجهة أميركا الإرهابية والثأر لدم الشهيد الفريق قاسم سليماني".



وفي كلمة له في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، صباح اليوم الأحد، أوضح قاليباف أن المجلس في دورته الـ11 يعتبر التفاوض مع أميركا بوصفها محور الاستكبار أمراً من دون نتيجة ومضراً.



كما لفت إلى أن المجلس يلتزم بإكمال مسيرة الشهيد سليماني وبتعزيز قدرة محور المقاومة.



ولفت إلى أنه "يمكن للمجلس إرشاد الحكومة باتجاه الجهة المطلوبة ضمن أطر توصيات آية الله خامنئي"، مضيفاً أن "المجلس يبدأ عمله بالتضامن والوحدة بين النواب لحل مشاكل الشعب".



وتابع قاليباف إن الثورة الاسلامية استطاعت أن تؤسس أهم نموذج منافس لنظام الرأسمالية العالمي.



وفي جانب آخر من كلمته قال رئيس مجلس الشورى الإيراني إن "القوة الإقليمية المتصاعدة للجمهورية الإسلامية، أسفرت عن تجسيد العمق الاستراتيجي والنفوذ الجيوسياسي، وهذا ما حوّل إيران إلى رمز للمقاومة ضد المستكبرين، كما أن تزايد قوة الردع العسكري سلبت من العدو جرأة المساس ببلادنا".



وأضاف أن التفوق العلمي والتطور التقني الذي صنعته النخب العلمية في البلاد أوجد الأرضية لكل أنواع التقدم.



هذا وانتخب مجلس الشورى الإيراني في دورته الـ11 محمد باقر قاليباف رئيساً له في 28 أيار/يونيو لمدة عام واحد، بعد حيازته على غالبية الأصوات، بمجموع 230 صوتاً.