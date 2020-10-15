قاعدة عسكرية أمريكية تاسعة في سوريا!

باشرت القوات الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية جديدة، في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.



وقالت مصادر أهلية إن القاعدة الجديدة في بادية بلدة "الباغوز"، تقع قرب الحدود السورية العراقية، ومقابلة لمواقع الجيش السوري، في الضفة الغربية لنهر الفرات.



وبحسب المصادر، كانت الخطوة الأولى بتجهيز مهبط مروحيات بغية تأمين اللوازم اللوجستية للقاعدة، ولتأمين الحماية للقاعدة، ونشر الجيش الأميركي عناصر من قسد في محيط القاعدة.



يشار إلى أن القاعدة العسكرية في "الباغوز" هي القاعدة التاسعة للقوات الأمريكية في سوريا، والرابعة في دير الزور.