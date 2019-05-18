قاعدة حميميم تتصدى لقذائف صاروخية و طيران مسير تطلقه المجموعات الإرهابية

الجمل: تصدت الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم صباح اليوم لقذائف صاروخية و طيران مسير تطلقه المجموعات الإرهابية على ريفي جبلة و القرداحة و قاعدة حميميم .

وقد ارتقى شهيد و8 جرحى جراء الاعتداءات الارهابية بالقذائف الصاروخية والطيران المسيرعلى قرى بريف منطقة جبلة:

-الشهيد علي حسام الدين الشراشير.

جرحى:

- سميرة علي عباس.الشراشير.

-زهير ابراهيم حميدان . الحويز . شظايا بالرأس تم تحويله الى اللاذقية.

-يارا حسين عطية. رويسة الحجل.

- فؤاد يوسف احمد . رويسة الحجل.

-حسين يوسف احمد. البراعم.

-غدي فاطر الليمون الحويز.

-غدير موسى حامد العكاري.