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قاعدة حميميم تتصدى لقذائف صاروخية و طيران مسير تطلقه المجموعات الإرهابية

الجمل: تصدت  الدفاعات الجوية  في قاعدة حميميم صباح اليوم  لقذائف صاروخية و طيران مسير تطلقه المجموعات الإرهابية على ريفي جبلة و القرداحة و قاعدة حميميم .

وقد ارتقى شهيد و8 جرحى جراء الاعتداءات الارهابية بالقذائف الصاروخية والطيران المسيرعلى قرى بريف منطقة جبلة:
-الشهيد علي حسام الدين الشراشير.
جرحى:
- سميرة علي عباس.الشراشير.
-زهير ابراهيم حميدان . الحويز . شظايا بالرأس تم تحويله الى اللاذقية.
-يارا حسين عطية. رويسة الحجل.
- فؤاد يوسف احمد . رويسة الحجل.
-حسين يوسف احمد. البراعم.
-غدي فاطر الليمون الحويز.
-غدير موسى حامد العكاري.